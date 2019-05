Magazine Saiba quanto a ex-BBB Hariany cobra para participar de eventos e postar foto no Instagram Expulsa na reta final do BBB 19 por empurrar Paula, a jovem de 21 anos conta com uma equipe de marketing e assessoria de imagem

Apesar de não ter faturado o prêmio de R$ 1 milhão durante sua participação no Big Brother Brasil 19, a goiana Hariany Almeida está lucrando com a fama. Com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, a loira tem recebido cerca de R$ 5 mil para postar uma foto e citar o nome da marca contratante. Caso o cliente queira aparecer também nos Stories, terá de desembolsar m...