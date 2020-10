Magazine Saiba qual é o risco de contrair Covid-19 em uma viagem de avião Uso de máscara e filtragem do ar da cabine reduzem probabilidade de contágio

​​Viajar de avião significa ficar em um local fechado com pessoas desconhecidas que podem ou não estar infectadas com o novo coronavírus. Mas, com o sistema de filtragem do ar das aeronaves e o uso de máscara, o risco de transmissão é reduzido. O ar da cabine é renovado a cada três minutos. Metade desse fluxo vem de fora do avião e metade passa por filtros Hepa, ...