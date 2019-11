Magazine Saiba quais são os principais benefícios do pequi Patrimônio afetivo dos goianos, pequi faz bem para a visão, protege o coração e virou aliado de atletas praticantes de corrida

Pequi é muito “mió” que sushi. Se forem dividir o Brasil, me deixem do lado que tem pequi. Pizza com borda de pequi: criaram a oitava maravilha. São frases de efeito como essas – sempre acompanhadas de fotos do exuberante fruto do Cerrado – que fizeram do perfil de humor Enquanto Isso em Goiás, criado pelo comerciante Evandro Duarte, de 37 anos, um sucesso na i...