Saiba porque 'Vingadores: Ultimato' não tem cena pós-créditos; pode ler que não tem spoiler O diretor Joe Russo explicou o motivo; filme está em exibição nos cinemas e bateu recordes de bilheteria

Vingadores: Ultimato causou surpresa nos fãs por não ter uma cena pós-créditos. Até então, todas as produções do universo Marvel continham extras que prendiam fãs até os últimos minutos nas poltronas dos cinemas. Questionados sobre isso pelo site USA Today, o diretor Joe Russo explica que nunca debateram isso por se tratar do último filme da trilogia. "Nunca es...