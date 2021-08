Magazine Saiba os benefícios do pepino para a saúde e beleza Sinônimo de problema na linguagem popular, pepino melhora a circulação sanguínea, é rico em vitaminas e aliado da pele

Quando alguém fala que está com um pepino, normalmente, o senso comum já pensa em problema. A gíria, de certa forma, acabou rendendo má fama ao alimento que é poderoso aliado da saúde da pele, unhas, olhos e cabelos, além de ser rico em vitamina C e ter efeito diurético. Pepino está mais para solução do que problema. “É um tipo de alimento que nunca falta aqu...