Magazine Saiba onde assistir ao Emmy 2021; 'The Crown e 'Ted Lasso' lideram corrida Tudo indica, no entanto, que o título da Netflix sobre a trajetória da rainha Elizabeth 2ª será o grande vencedor que já coleciona dez estatuetas de premiações passadas, mas nunca levou a categoria principal.

A 73ª edição do Primetime Emmy Awards, mais importante premiação da televisão e do streaming americanos, acontecerá na noite deste domingo (19), evidenciando a disputa acirrada entre as principais plataformas de streaming. Com 130 indicações ao todo, a HBO --turbinada pelo streaming HBO Max-- lidera por pouco, contra as 129 da Netflix. A vitória desse embate, porém,...