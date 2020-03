Magazine Saiba mais Confira os ingredientes mais utilizados e seus principais benefícios

Limão: o sumo do limão, associado com um pouco de água, tem ação antioxidante, é uma boa fonte de vitamina C e auxilia no ajuste do pH sanguíneo. A vantagem dessa fruta em relação a outras fontes de vitamina C é também sua praticidade – é pequena, assim como suas sementes. Açafrão: possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Gengibre ra...