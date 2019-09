Magazine Saiba mais

O Dia Mundial do Idoso foi instituído em 14 de dezembro de 1990, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e busca conscientizar a sociedade sobre o envelhecimento. A Lei Federal de n° 11.433, sancionada em 2006, atesta os direitos de pessoas idosas no Brasil, que hoje somam 15 milhões. De acordo com o Estatuto do Idoso, é considerada idosa qualquer pessoa com 60 an...