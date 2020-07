Magazine Saiba como evitar irritações na pele por causa do uso de máscara Uso da proteção facial por tempo prolongado pode causar ou agravar problemas como dermatite de contato e seborreica, ressecamento e a própria acne

A massoterapeuta Mirtes Arantes, de 26 anos, passa cerca de 11 horas por dia com a máscara de proteção no rosto por causa do seu trabalho, que exige contato direto com os clientes. Como possui pele oleosa, o surgimento de algumas espinhas sempre foi algo natural para ela. Desde que iniciou o uso contínuo do acessório de proteção, no entanto, o aparecimento aumentou....