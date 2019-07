Magazine Saiba como evitar a foliculite, conhecida também como pelo encravado Inflamação do folículo piloso, foliculite na região da barba causa vermelhidão, coceira e pus, mas pode ser evitada com cuidados simples

Nem o menos vaidoso dos homens gosta daquelas bolhinhas vermelhas na região da barba causada pela incômoda foliculite. Inflamação aguda ou crônica do folículo piloso – local onde nascem os pelos –, o problema causa vermelhidão, coceira e pus. Em casos mais graves, as lesões podem se agravar, formando placas e furúnculos na região. A boa notícia é que, com alg...