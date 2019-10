Está animado para a 11ª edição do PiriBier, que começa na próxima quinta-feira (24) e vai até o domingo (27)? Em comemoração do aniversário de 86 anos de Goiânia e dos 56 anos da Tv Anhanguera, o maior festival de cervejas artesanais do Centro-Oeste vai ocorrer no estacionamento do Grupo Jaime Câmara, com atrações musicais, espaço para crianças, praça de alimentação e, claro, cerveja. E já vale a dica: assinantes do POPULAR pagarão R$ 20,00 para adquirir um ingresso do festival.

Para ganhar o desconto basta ser assinante do Jornal O POPULAR, fazer parte do clube do assinante e levar o voucher com o desconto (disponível abaixo) para a bilheteria localizada no estacionamento do GJC. A promoção é válida para a compra de até dois ingressos.

Para os amantes de cerveja, mais de 200 rótulos de Goiás, do Distrito Federal, do restante do Brasil e de outros países estarão distribuídos em estandes na Arena PiriBier. O festival também contará com chefes renomados e uma praça de alimentação extensa. Já nos shows, Willian Keslley, finalista da edição 2019 do The Voice Brasil, será a grande atração musical do evento.

Confira mais informações sobre o PiriBier:

Programação musical:

Quinta-Feira 24/10

14:30h - Dona da Roda

19:30h – Willian Keslley (The Voice Brasil) e banda

Sexta Feira 25/10

19:30h – Banda Breakdown

Sábado 25/10

14:30h – João Calvalcanti (Casuarina) e Grace Carvalho

19:30h – Banda Venosa

Domingo 27/10

17h30 – Seleta Coletiva

Serviço:

Evento: Piri Bier Goiânia 2019

Data: 24 a 27 de outubro

Horários:

24/10 (quinta-feira) – das 12h às 22h

25/10 (sexta-feira) – das 17h às 22h

26/10 (sábado) – das 12h às 22h

27/10 (domingo) – das 12h às 20h

Local: Estacionamento do Grupo Jaime Câmara

Endereço: Rua Tomaz Edson, quadra 171, Setor Serrinha – Goiânia - Go

Ingressos:

Valores:

Meia entrada; R$ 30,00

Inteira – Entrada Solidária: R$ 35,00 + 1Kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá)

Inteira – R$ 60,00

Crianças até 06 anos não pagam.

Acima de 06 anos, pagam meia entrada.

Menores de 18 anos entrada somente acompanhado dos pais ou responsáveis legais com apresentação de documentos com foto.

Vendas na bilheteria no local.