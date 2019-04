Magazine Saiba alimentos contraindicados e indicados para o seu pet

Apesar das sementes serem consideradas extremamente tóxicas, por conta da presença do cianeto, a maçã contém vitaminas B, C e E, além de ser uma ótima fonte de fibras tanto para cães quanto para gatos. Segundo o veterinário Marcello Machado, a fruta também regula a glicemia e contribui para manter a imunidade do bichinho alta. Já o mamão ajuda a melhorar a digestão e possu...