Safadão testa positivo para Covid-19 e live com Bruno e Marrone é adiada Cantor está assintomático e fará novos exames em Fortaleza

O cantor Wesley Safadão testou positivo para Covid-19 nesta sexta-feira (28), informou a assessoria de imprensa do artista. A confirmação ocorre na véspera da live em parceria com a dupla Bruno e Marrone, que ocorreria neste sábado (29). Com a confirmação, a apresentação foi adiada. Safadão passa bem e está assintomático. Mesmo assim, por precaução, o cantor fará a...