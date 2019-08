Magazine Safadão se apresenta neste domingo no complexo A Casa Forrozeiro traz grandes sucessos da carreira como, Só Pra Castigar, Igual Ela Só Uma e Ar Condicionado no 15

O forrozeiro Wesley Safadão é a atração deste domingo, no palco do complexo A Casa. O cantor, que acaba de gravar o quinto DVD da carreira no Rio de Janeiro, vai apresentar os grandes sucessos, como Só Pra Castigar, Igual Ela Só Uma, Ar Condicionado no 15, Sortuda e Meu Coração deu PT. A arena de shows será aberta às 17 horas. Outra atração do dia é o pagodeiro româ...