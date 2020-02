Magazine Safadão cancela participação em DVD de Simone e Simaria por motivo de saúde "Hoje tem gravação do DVD da Simone e Simaria. Eu estaria participando, mas, infelizmente, desde ontem eu peguei uma infecção intestinal", lamentou

O cantor Wesley Safadão informou no stories em seu Instagram que precisou cancelar sua participação no show de gravação de DVD de Simone e Simaria, que será realizado na noite desta quarta-feira, 12, por conta de uma infecção intestinal. "Hoje tem gravação do DVD da Simone e Simaria. Eu estaria participando, mas, infelizmente, desde ontem eu peguei uma infecção intest...