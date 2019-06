Magazine Sabores naturais, efeitos milagrosos Com foco em refeições mais nutritivas, culinária funcional ganha adeptos enquanto retira do prato alimentos com conservantes, corantes e adoçantes artificiais

No lugar do trigo, farinha de amêndoa ou arroz. Ao invés de ovos, tofu ou goma de chia. Demerara ou mascavo substituem o açúcar cristal, enquanto o óleo de coco faz as vezes da manteiga e a água do grão de bico transforma-se em merengue. No prato de quem acredita que a comida, além de nutrir, é capaz de produzir efeitos fisiológicos em prol da saúde, ingredientes co...