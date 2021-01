Magazine Sabor dourado Primeiro do Brasil a ter o selo de indicação geográfica, açafrão goiano conquista paladares em pratos que remetem às nossas tradições

Conta a história que, os primeiros bandeirantes que chegaram em Goiás, no início do século 16, usavam o açafrão-da-terra, também conhecido como cúrcuma, de duas maneiras: para indicar as trilhas das minas e temperar os alimentos. O que os pioneiros não podiam imaginar é que as primeiras sementes e mudas da especiaria plantadas em Mara Rosa, no Norte de Goiás, se...