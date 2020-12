Magazine Sabor do Cerrado: chegou a época da seriguela

Típica do Cerrado e da Caatinga, chegou a época da seriguela, facilmente encontrada nas barraquinhas do Centro de Goiânia. Fonte de vitaminas A, B e C, e com alto teor de cálcio, fósforo e ferro, a frutinha é recomendada no tratamento de anemias e no fortalecimento da imunidade. Além disso, possui grande quantidade de fibras, que contribuem com o funcionamento do int...