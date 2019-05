Magazine Saúde e inteligência emocional são temas de evento gratuito

A 1ª Jornada de Psicologia Organizacional e do Trabalho reúne palestrantes, nesta terça-feira, a partir das 13 horas, para falar sobre engajamento, bem-estar e produtividade no mercado de trabalho. O encontro será no anfiteatro do Grupo Jaime Câmara. O evento, organizado pelo Instituto de Pós-graduação e Graduação (IPOG) em parceria com a TV Anhanguera, é gratuito e aborda...