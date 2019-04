Magazine Saúde a granel

À frente de uma das mais tradicionais lojas de produtos naturais da capital, instalada há 18 anos no Centro, Carlos Felipe de Azevedo conta que o carro-chefe dos subprodutos do cacau é o pó (R$ 18 o quilo). “Ele é muito usado em bolos funcionais e por quem tem intolerância a lactose, açúcar ou glúten. Sazonalmente, temos no cardápio bolinhos integrais feitos com cacau em pó...