Magazine Saúde é o que interessa

Quando Marlon Schliewe, 40 anos, chegou ao consultório da nutricionista Elisângela Brito, em janeiro de 2019, no topo da sua lista de metas estava a frase: ter mais disposição para as tarefas diárias. “Eu era uma destas pessoas que fazem piada com quem tem um estilo de vida saudável, mas o sobrepeso, o cansaço excessivo e o aumento da taxa de colesterol acenderam uma sirene n...