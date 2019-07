Se tem um tema que deixa muita gente com dúvidas é sobre a melhor forma de higienizar e armazenar os alimentos de forma segura para evitar as toxi-infecções alimentares, que podem provocar, no mais leve dos casos, aquela “dor de barriga” constrangedora. Por isso, conversei com uma especialista no tema, a nutricionista Karla Ananias, que me ajudou a montar esse esquema abaixo. Chega de dúvidas!

Higienização

A remoção dos micro-organismos nos alimentos pode ser feita de forma química (hipoclorito de sódio) ou física (calor/cocção). Para os alimentos que serão consumidos crus, são necessários escovinha (exclusiva para esta função), Água corrente e hipoclorito de sódio (ou água sanitária diluída). Uma alternativa, caso não encontre o hipoclorito, é diluir uma colher de sopa de água sanitária (checar no rótulo se pode ser usada para essa finalidade) para cada 1 litro de água. O passo a passo consiste em, primeiro, lavar apenas com água corrente e escovinha própria. Depois, colocar de molho no hipoclorito de sódio por 15 minutos e, por fim, enxaguar em água corrente. Lembre-se que ovos e cogumelos não devem passar por esse processo.

Para a higienização de potes e vasilhas, lave com água e detergente neutro e depois sanitize com álcool 70% (borrife e deixe secar) ou com solução clorada (uma colher de sopa para cada 1 litro de água), deixando em imersão por 15 minutos para em seguida enxaguar. Já a geladeira deve ser higienizada ao menos uma vez por semana com água e detergente neutro – depois, sanitize com álcool 70%.

Armazenamento

Comida tem vida e, a partir do momento que foi preparada, começa a “morrer”. Ela deve ser armazenada no frio (geladeira ou congelador) ou calor (fogo). Manter em temperatura ambiente não é seguro, pois favorece a multiplicação de micro-organismos. Portanto, após o cozimento, coloque nos frascos higienizados e, assim que parar de sair fumaça, leve à geladeira ou ao congelador.

O prazo de validade depende de vários fatores: limpeza do refrigerador, temperatura do refrigerador e o quanto ele está cheio. Então, se não souber a temperatura da sua geladeira, armazene por três dias (considerando dia 1 o do preparo, dia 2 o do armazenamento e dia 3 para uso ou descarte). Se a geladeira estiver abaixo de 4°C, guarde por até cinco dias.

Caso vá congelar os alimentos, o seguro são 30 dias em caso de refrigeradores com porta única, 60 dias em refrigeradores com portas separadas e 90 dias para freezer exclusivo (-12 a -18°C).

Não se esqueça de identificar os alimentos que serão guardados. Coloque o nome do alimento, data de preparo e data de validade.