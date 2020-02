Magazine Saída do príncipe Harry da família real vira piada durante prêmio Comentário foi feito em discurso de Brad Pitt após ganhar prêmio; príncipe William estava presente na premiação

A decisão de príncipe Harry e Meghan Markle de renunciar a suas funções na família real ainda continua repercutindo e até virou piada durante o discurso de Brad Pitt após o ator ganhar um prêmio no Bafta, considerado o Oscar do Reino Unido. Pitt ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante por sua atuação no filme Era uma Vez em… Hollywood, mas ele não estava presen...