A eliminação na noite desta terça-feira (31) da consultora de marketing, Sarah Andrade, do Big Brother Brasil 21, virou assunto entre famosos nas redes sociais. Alguns deles criticam atitudes da sister e outros defenderam que o julgamento termina com o fim do jogo. Sobrou até mesmo comentários sobre a reação de Gilberto após a eliminação da amiga.

A atriz Ingrid Guimarães disse que Sarah foi uma boa jogadora e desejou sorte. Mas disse que a sister foi eliminada devido implicância com Juliette e seu posicionamento político de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Não foi só o jogo né gente? Foi negacionismo, piadas com coisas sérias, apoio a (bate 3 vezes na madeira) e implicância boba com a Juliette. Mas que foi uma boa jogadora foi!! Boa sorte Sarah!", escreveu a atriz.

A publicação da atriz recebeu comentários da atriz e roteirista Dadá Coelho dizendo que um dia antes a sister pegaria o cargo do Ministro da Defesa, que foi demitido. "A Sarah se saísse um dia antes, já pegava o ministério da defesa para ela, né?", escreveu.

Em outro post, Dadá disse que Tiago Leifert "arregou" e que, como sempre, sobrou para Ana Maria Braga jogar na cara de Sarah que ela saiu porque minimizou a pandemia. "Tiago arregou. Vai ter que sobrar, como sempre, pra Namaria jogar na cara da Sarah que ela saiu porque minimizou a pandemia. Tem que fazer tudo na emissora essa mulher", afirmou.

A atriz Débora Secco, fã declarada do reality, disse que Sarah agora poderá se informar melhor. "Sarah, agora que vc vai saber melhor das coisas, não escolhe o lado errado não!", publicou.

O DJ Dennis, que animou uma festa na casa, brincou chamando Sarah de agente, que se infiltrava em várias lugares da casa para ouvir conversas. Dennis disse que a sister começou bem no reality, acertou várias teorias, mas se perdeu no jogo.

"Agente Sarah começou muito bem, acertou várias teorias, teve no pódio de muita gente, mas se perdeu. Segue o baile aqui fora porque lá dentro tudo muda muito rápido", postou.

A advogada e ex-BBB Giselly escreveu nas redes sociais que Sarah acertou e errou como qualquer ser humano e desejou sucesso. "Fim de jogo para Sarah, ela acertou e errou como qualquer ser humano. Desejo todo sucesso do mundo pra ela, que Deus abençoe a trajetória dela aqui fora", disse.

O cantor Kevinho é outro que defendeu Juliette, que virou alvo de Sarah na casa. "Eu adorava a Sarah, mas infelizmente se perdeu no jogo em algumas atitudes, principalmente com a Juliette!", falou o cantor

A cantora Preta Gil se solidarizou com o sofrimento de Gilberto com a saída de Sarah, pediu calma, mas alertou que ele não conhece a sister que todos assistiram no BBB 21. "Ele tá sofrendo porque não conhece a Sarah que a gente acabou conhecendo, o meu pai", falou.