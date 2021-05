Magazine Saída de Goiânia

O amor de Rafaella Braga pelas tintas vem da infância, mas sem influências de dentro de casa. Na escola, as aulas de arte sempre foram as preferidas e a pintura foi algo presente desde o maternal. Ainda criança, dividiu essa paixão com outras modalidades, caso da dança e da música, até encontrar o grafite e formar um grupo de pichação. “Eu pintava telas, papéis, madeira...