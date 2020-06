Magazine S de saudade

Quem estreia nas lives nesta sexta-feira (5), às 20 horas, é Luiza & Maurilio, do hit S de Saudade. O repertório será marcado por sucessos do EP Estúdio Acústico (2019), e do segundo DVD, Segunda Dose, gravado em 2018 em Goiânia, com Alcione, Marília Mendonça, Gabriel Diniz e Jorge, da dupla com Mateus. Os cantores também vão apresentar a recém-lançada Pode Sumir. Luiza &...