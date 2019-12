Magazine Símbolo do Natal, panetone ganha novas versões e promete agradar até quem não curte o bolinho Em tempos de gourmetização, tanto as grandes marcas quanto as pequenas confeitarias investem em preparos menos parecidos com o bolinho clássico

Vindo da Itália, o panetone já faz parte da cultura natalina no Brasil. Por aqui, é difícil imaginar a celebração sem ele – seja aos moldes tradicionais, com fermentação natural e frutas cristalizadas, ou na versão adaptada, com essência de baunilha e gotas de chocolate. Por conta da tradição, receitas cada vez mais inventivas ganham espaço e hoje é possível c...