Magazine Símbolo de uma cidade

Assim como não dá para visitar a cidade de Goiás sem conhecer a Casa de Cora Coralina, não há como andar pelas ruas da antiga Vila Boa sem degustar um bom empadão goiano. Tem gente que come com arroz. Outros o preferem com salada. Lanche ou refeição principal, ele é a cara da cidade. Antigamente, era chamado de empada goiana, mas foi batizado de empadão nos anos 1980, com...