Magazine Símbolo de protesto

O primeiro registro da técnica de tingimento onde partes do tecido eram isoladas do pigmento para formar um grafismo é do século 8. No Japão, surgiu com o nome shibori. Na Índia, um antigo procedimento de nome bandhani, repleto de histórias místicas por trás de seu princípio, consistia em fazer pequenos nós no tecido para atingir um efeito semelhante. Além desses dois paíse...