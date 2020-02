Magazine Símbolo da gastronomia de Goiás, empadão goiano tem segredos no preparo repassados por gerações Salgado referência da cultura gastronômica do Estado tem mais de 150 anos de história

Dá vontade de discar 190 e chamar a polícia. Um verdadeiro crime tem sido cometido e poucos goianos ousam levantar a voz para reclamar. A denúncia é grave e quem a faz entende bem do assunto. “Eu acho um horror. Há quem coloque salsicha no recheio do empadão goiano. Isso não faz parte da receita original”, lamenta a aposentada Elza Tavares, de 82 anos, uma das ...