Magazine Sétimo episódio de Arcanjo Renegado vai ao ar no Globoplay nesta quinta-feira (18) Sem ter a quem recorrer e com receio de ser surpreendido por algum inimigo, o Sargento aparece de surpresa na casa de Ronaldo Lemos.

Depois de ser dado como desaparecido em Miracema, Mikhael (Marcello Melo Jr) volta para a capital do Rio de Janeiro no sétimo episódio de Arcanjo Renegado que vai ao ar nesta quinta-feira (18). Sem ter a quem recorrer e com receio de ser surpreendido por algum inimigo, o Sargento aparece de surpresa na casa de Ronaldo Lemos (Álamo Facó). Ele acredita que o local é o menos ...