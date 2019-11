Magazine Séries voltam com nova roupagem e novos roteiros. Tudo para agradar o público jovem

A onda de remakes de obras não é só uma mania do cinema. Séries e animações têm ganhado novas versões com roteiros transformados, estilos e até personagens reformulados. As mudanças podem até não agradar quem assistiu o original, mas é inegável que as produções provaram seu poder de atrair diferentes públicos. As animações foram redesenhadas para o público jovem, ...