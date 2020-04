Dizem que há um pouco de médico em todos nós. E, confinadas em casa, as pessoas, mais do que nunca, querem conhecer o próprio corpo. Em busca de diagnóstico, proteção e tratamento eficaz para a Covid 19, se arriscam na automedicação e espalham notícias verdadeiras e falsas em suas redes de comunicação. Interessadas em questionar os médicos, passam a valorizar o trabalho na área da saúde.

Procuram também ocupar o tempo com séries médicas, ambientadas em emergências de hospitais e clínicas. Com temas envolventes para quem ama a Medicina, algumas séries estão sempre atraentes e atuais. Tramas favoritas para quem acompanha as séries na TV, elas apresentam dramas que mostram o dia a dia de equipes médicas na luta pela vida, numa semelhança à atual realidade. Outras trazem casos reais, impactantes, fazendo com que o gênero que se tornou fenômeno se popularize com as exibições em plataformas de streaming.

O seriado Sob Pressão, produção da Rede Globo com a Conspiração Filmes, que estreou em 2017, com direção de Mini Kerti, Pedro Waddington, Rebeca Diniz e Júlio Andrade, é baseada em fatos reais e esta disponível no Globoplay. A equipe já gravava a quarta temporada quando o coronavírus chegou ao Brasil e rapidamente introduziu o tema no roteiro, incluindo episódios que falam, entre outros assuntos, da importância de achatar a curva do vírus e do risco de colapso na saúde. Produção de ficção, a série sempre abordou os problemas da saúde pública brasileira. A falta de respiradores, por exemplo, já foi abordada, demonstrando semelhança à vida real.

A trama, estrelada por Marjorie Estiano e Júlio Andrade, se passa em um hospital público fictício no subúrbio do Rio de Janeiro, onde os profissionais trabalham sem remédios e equipamentos necessários, sendo considerados heróis, assim como o que se vê no mundo nessa pandemia. Os episódios mostram o drama de quem precisa de um leito e de boas condições hospitalares para seus tratamentos, além da luta dos médicos e equipes por um trabalho de excelência sem as mínimas condições. A nova temporada deve estrear em 2021.