Sabe aquele ditado que diz que rir é o melhor remédio? Pode ser que ele não se encaixe exatamente para os dias atuais quando o Brasil e o mundo lutam contra a pandemia do novo coronavírus. Porém, é consenso, até mesmo entre os especialistas em saúde mental, que tentar manter o bom humor é fundamental para atravessar de maneira mais positiva o confinamento prolongado. É como se nesse momento em que enfrentamos a pandemia e tantos outros problemas sociais, econômicos e políticos, as produções humorísticas funcionassem quase que como descompressores da realidade, uma válvula de escape.

De maneira geral, todos os serviços de streaming e canais por assinatura estão investindo em estratégias para oferecer maior variedade de programas e entretenimento multiplataforma para divertir quem está em casa. Uma das iniciativas pioneiras no Brasil foi criada pelo Globoplay, com sinal aberto a não assinantes. O humorista Marcelo Adnet protagoniza crônicas diárias e hilárias da quarentena no Sinta-se Em Casa, que caiu no gosto do público da internet.

Com vídeos caseiros curtos, cerca de 2 minutos, ele faz imitações impagáveis e devaneios variados sobre os assuntos mais relevantes do dia anterior: de política às confusões do reality show BBB. “Temos de nos adaptar ao novo jeito de viver. Assim, inicio essa jornada de vídeos simples, feitos de casa, artesanalmente, apenas com o que tenho nas gavetas. A humanidade se reinventa e se adapta nas mais diversas áreas”, explicou Adnet, em comunicado da Globo.

O Globoplay também liberou sinal de séries de comédia que foram sucesso na telinha da Globo, como Os Normais (2001-2003), A Grande Família (2001-2014), Toma Lá Dá Cá (2007-2009), Tapas & Beijos (2011-2015) e A Diarista (2004-2007). O serviço de streaming da Globo vem disponibilizando, de tempos em tempos, uma série de conteúdos que podem ser acessados gratuitamente nos próximos 60 dias. Ao todo, já foram mais de 70 títulos.

Já o Multishow colocou no ar, sempre às quintas-feiras, em seu perfil oficial no Instagram, o Festival de Humor, com apresentação de humoristas como Gkay, Rafael Cunha, Willou e Watson e Paulinho Serra. No canal do YouTube, a emissora aposta em quadros da quarentena como o Difícil de Focar, da Blogueirinha, personagem do criador de conteúdo Bruno Costa. O programa Vai Passar, estrelado por Monique Alfradique, foi a primeira produção do canal feita totalmente de forma remota. A atração traz cenas divertidas que relatam, em 15 minutos, situações que muitos estão vivendo durante o isolamento. A ordem é rir para aliviar a tensão.