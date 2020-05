Magazine Séries congeladas

A pandemia também acertou em cheio o mercado das séries. Os principais canais e estúdios dos EUA suspenderam o desenvolvimento de no mínimo 70 produções, como Grey’s Anatomy, Stranger Things e The Flash, por causa de preocupações com o novo coronavírus. The Walking Dead, da AMC, por exemplo, não teve o último episódio da 10ª temporada exibido porque não conseguiram comple...