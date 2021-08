Magazine Série What If...? mostra como a Marvel pode se perder com tantas realidades paralelas Quarta série do chamado Universo Cinematográfico Marvel (MCU) estreia nesta semana no Disney+

O que aconteceria se uma agente britânica tivesse entrado na máquina que transformou Steve Rogers no poderoso Capitão América? E se T’Challa tivesse sido abduzido por extraterrestres e impedido de assumir o trono de Wakanda? Ou se o Homem de Ferro virasse um zumbi comedor de cérebros?Essas e outras perguntas são respondidas por What If...?, a quarta série do ...