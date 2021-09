Magazine Série “Vosso Reino” tem facada em presidenciável e debate sobre a fé e a política Produção argentina da Netflix mostra crescimento da influência dos evangélicos no país

Um candidato de direita é esfaqueado num comício de campanha, aparentemente por um lobo solitário, e remexe o tabuleiro político de uma disputa presidencial. A história ocorre no Brasil? Não, na Argentina. Há, ainda, outras semelhanças com a realidade brasileira, uma vez que o episódio dá espaço para a chegada ao poder de um sombrio grupo de evangélicos que atua com poderosas...