Série Todas as Mulheres do Mundo estreia nesta quinta-feira (23) no Globoplay Como uma homenagem à obra do dramaturgo Domingos Oliveira, a releitura foi adaptada aos tempos contemporâneos e faz reflexões filosóficas sobre o amor

O amor em sua plenitude máxima é o cerne de Todas as Mulheres do Mundo, série que entra em cartaz nesta quinta-feira (23) no catálogo do Globoplay. Como uma homenagem à obra do autor, diretor e dramaturgo Domingos Oliveira, que morreu em março de 2019, aos 82 anos, a releitura foi adaptada aos tempos contemporâneos e faz reflexões filosóficas sobre o amor. O primeir...