Magazine Série sul-corenana 'Round 6' poderá concorrer ao Emmy Muitos fãs da série compararam a situação com a vitória do filme "Parasita" no Oscar, especialmente por ambas produções serem obras coreanas

A série de sucesso "Round 6" (Netflix) poderá concorrer na versão principal do Emmy, segundo o site Variety. Com isso, a produção poderia concorrer tanto na versão internacional da premiação, quanto no prêmio exclusivo dos Estados Unidos, apesar de poder participar apenas de um dos formatos. Representantes da Television Academy disseram que a produção foi feita ...