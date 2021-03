Magazine Série sobrenatural “Trickster: O Agente do Caos” estreia no Globoplay

Para quem já maratonou Desalma, Legacies e Wynona Earp: A Maldição dos Renascidos e está com saudade de uma história sobrenatural inédita ou para quem gosta do gênero, o Globoplay estreou a série exclusiva Trickster: O Agente do Caos. Baseado na trilogia best-seller de Eden Robinson, a obra acompanha Jared (Joel Oulette), um adolescente indígena que não mede esforços ...