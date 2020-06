'Em Nome de Deus' estreou no Globoplay nessa terça-feira (23) e teve o primeiro episódio exibido na Globo na Pré-Estreia Globoplay. A série que mostra a história do médium João de Deus desde sua infância em Itapaci, em Goiás, até sua prisão por crimes sexuais, despertou interesse dos goianos. E a audiência confirma isso.

Na comparação com a faixa nas quatro terças-feiras anteriores, a série original Globoplay apresentou crescimento de +67% (+4 pontos) e +6 pontos de participação, segundo o IBOPE.

Em prisão domiciliar desde março por causa da pandemia de coronavírus, João conversou com Bial por videoconferência nesta quarentena e prometeu que ainda lhe dará uma entrevista.

Com condução de Pedro Bial e da roteirista Camila Appel, a série traz, como ponto de partida, as investigações que levaram às primeiras denúncias feitas, com exclusividade, no programa Conversa com Bial, em 2018. Mulheres revelaram que, ao buscar tratamento espiritual, foram abusadas sexualmente pelo médium João Teixeira de Faria, o João de Deus.

Os dias que se seguiram à exibição do programa foram tomados por grande repercussão e perplexidade, enquanto centenas de outros casos começaram a vir à tona. Em questão de dias, João de Deus foi indiciado e, posteriormente, condenado a 40 anos de prisão.

Os seis episódios estarão disponíveis para assinantes do Globoplay, no Brasil e nos Estados Unidos. No Canal Brasil, a série será exibida a partir de quarta-feira a segunda-feira, sempre às 20h50.