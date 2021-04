Magazine Série 'Sanditon' estreia no catálogo do Globoplay nesta sexta-feira (2) A produção de oito episódios é baseada no último (e inacabado) romance escrito pela autora Jane Austen

Uma adaptação de Jane Austen, um dos nomes mais famosos da literatura mundial, chega nesta sexta-feira com exclusividade ao Globoplay. A plataforma estreia Sanditon, produção de oito episódios baseada no último (e inacabado) romance escrito pela autora.A obra conta a história de Charlotte Heywood (Rose Williams), irmã mais velha em uma família que conta com 12 filho...