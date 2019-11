Magazine Série “MotherFatherSon” estreia no Globoplay

Mais uma produção da BBC está chegando ao catálogo do Globoplay. Trata-se da série inédita MotherFatherSon, que estreou nesta quinta-feira (28) na plataforma. Composta por oito episódios, a atração conta com o ator Richard Gere no elenco. Com texto do escritor, roteirista e produtor Tom Rob Smith, traz a história de Max (Gere), um empresário norte-americano que possui um império ...