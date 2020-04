Magazine Série “Kingdom” tem heroína em nome da ciência

Desde de que renovou a maneira de se narrar uma invasão zumbi, a primeira temporada da série sul-coreana Kingdom, disponível na Netflix, surpreendeu com uma história medieval eletrizante, com tons já vistos no cinema de seu país em Train to Busan (2016).A vantagem que faz a série arrancar na frente, para bem longe da cansativa The Walking Dead, é seu recorte histór...