Poteiro era um apaixonado pelo País e deixou registrado esse amor na coleção O Descobrimento do Brasil, concluída no final dos anos 1990. A série conta com 22 telas de médios e grandes formatos e retrata momentos importantes da história nacional, desde a chegada das primeiras caravelas portuguesas até a construção de Brasília. Segundo Américo Poteiro, na produção, o pai apresentou sintomas de depressão e pensou em desistir. “Ele queria jogar as primeiras telas fora e eu o incentivei a continuar. Ele dizia que não estava dando conta”, lembra.

Todas as obras da série foram produzidas de acordo com a imaginação de Poteiro. Segundo Américo, o pai não fez nenhuma pesquisa aprofundada sobre a temática, mas deu a sua versão para fatos. “Ele gostava muito de ler, de assistir TV e de conversar com gente inteligente. A partir dos relatos que foi colhendo e escutando, deu sua interpretação”, conta. A coleção dada de presente para o filho foi exibida pela primeira vez no Teatro Nacional em Brasília (DF), em 2000. Quase 15 anos depois, foi apresentada no Museu de Arte de Goiânia.

Na época, nas comemorações dos 500 anos do Brasil, em Porto Seguro (BA), o então presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso presenteou o então presidente de Portugal, Jorge Sampaio, durante os festejos com o quadro As Duas Pátrias se Encontrando, do artista. Poteiro nunca escondeu a paixão pelo Brasil e por Goiás. “Voltei a Portugal quando tinha 60 anos. Passei três meses por lá pintando e fazendo cerâmica. Mas aqui é minha terra. Sou goianão. Aqui tudo me agrada: o povo, as festas, os bichos, os índios, as pessoas”, disse ao POPULAR em 2005.