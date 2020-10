SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso na Netflix e motivo também de muita polêmica pela forma como retrata os franceses, a série "Emily in Paris" ganhou uma divertida versão paulistana. Pelo menos nas redes sociais. É o perfil "Emily in SP", que em cinco dias de existência já conquistou 12.500 seguidores no Instagram.

A primeira imagem publicada é uma montagem da protagonista Emily, vivida pela atriz Lily Collins, em frente a uma placa que sinaliza o Largo do Arouche, na região central da capital. Em outra postagem, ela tira uma selfie na 25 de março, famoso centro de comércio popular na cidade. "Recebi muitas recomendações sobre este lugar, é muito concorrido! Fiz ótimas compras", escreve a personagem fictícia na legenda.

Ao lado da amiga Mindy, Emily conta em outra foto que conheceu o "vinho brasileiro Catuaba", com "aroma característico de raízes e notas de açaí". "Mood: Selvagem. Adorei", diz.

Emily também aparece em outros pontos da capital, como experimentando um lanche de mortadela no Mercado Municipal, ou conhecendo a avenida Paulista. Ela até já tirou o seu Bilhete Único e disse que ficou "muito confusa" ao tentar entender o motivo da estação Paulista de metrô ficar na Consolação, e a estação Consolação ficar na Paulista?

No perfil é apontado que o criador da página é Paulo Brandão, que afirma ser comunicólogo, fotógrafo e músico. Em resposta a um comentário, ele disse que começou em São Paulo, mas deseja fazer páginas semelhantes por todo o Brasil.