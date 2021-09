Magazine Série dramática 'The Handmaid's Tale' bate recorde negativo no prêmio Emmy e fica sem troféus Ao todo, foram 21 indicações, superando "Mad Men", que em 2012, recebeu 17 nomeações

A série "The Handmaid's Tale" bateu um recorde negativo na edição 2021 do Emmy, premiação que aconteceu no último domingo (19), nos Estados Unidos. Após 21 indicações, saiu sem nenhum troféu. A trama atualmente está em sua 4ª temporada e já foi renovada para o 5º ano. O cenário até então era bem diferente. Em 2017, ela levou oito estatuetas. A maior marca negat...