Série de suspense “A Verdade sobre o Caso Harry Quebert” estreia no Globoplay

Inspirada no best-seller do suíço Joël Dicker e com Patrick Dempsey em um dos papéis principais, A Verdade sobre o caso Harry Quebert é a nova série exclusiva Globoplay, já disponível na plataforma. Com doses de suspense e relações movidas por paixão, a obra é construída como um quebra-cabeças em que as peças vão se encaixando ao longo de dez episódios. Na história, o jovem escrit...