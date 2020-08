Magazine Série da Rede Globo reúne histórias sobre relacionamentos em tempos de isolamento social Serão quatro episódios independentes, com previsão de estreia em setembro na emissora

Todos dizem eu te amo, mas é em momentos adversos que o amor é posto à prova. Entre quatro paredes, ou algumas a mais, a quarentena trouxe para as pessoas rotinas e vivências nunca antes experimentadas. Muitos de nós se viram diante de conflitos internos, mas também externos, principalmente com as pessoas isoladas por tempo indeterminado.São situações nascidas...