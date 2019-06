Magazine Série Concertos UFG recebe apresentação do Duo Corvisier

O projeto Concertos UFG traz o Duo Corvisier (foto), constituído pelos pianistas Fátima e Fernando Corvisier, em apresentação única, nesta quarta-feira. Os músicos, que possuem extensa carreira internacional, exibem repertório para piano a quatro mãos, às 20h30, no Centro Cultural UFG. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do teatro. Com recitais em diversos países,...